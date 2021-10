The Parachute Adams is an extremely popular pattern and essential for your fly box for winter trout fishing. Try this method to make your Parachute Adams look a bit cleaner and also easier!

Hook : TMC Tiemco 102Y Dry Hook – 13

Thread : UTC Ultrathread 70 Denier – Blue Dun

Tail : Whiting Coq De Leon Tailing Packs – Medium Pardo

Body : Super Fine Dry Fly Dubbing – Adam's Gray

Post : EP Trigger Point Int'l Fibers – White

Tail Alternate : Whiting Coq De Leon Tailing Packs – Dark Pardo

Tail Alternate : Whiting Coq De Leon Tailing Packs – Grizzly Pardo

Body Alternate : TroutHunter Dry Fly Dubbing – Adam's Gray

Body Alternate : Nature's Spirit Beaver Dubbing – Muskrat Gray

: Nature’s Spirit Beaver Dubbing – Muskrat Gray Tools Used :¬†Fly Tyer’s Z-Ment